Подозреваемых в торговле наркотиками задержали под Можайском

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в торговле наркотиками в Можайском городском округе.

Сотрудники отдела по контролю за наркотиками совместно с коллегами из уголовного розыска проводили оперативно-розыскные мероприятия на территории одного из садово-некоммерческих товариществ под Можайском.

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Полицейские задержали трех мужчин в возрасте от 32 до 45 лет. Они подозреваются в сбыте психоактивных веществ, в их машине была обнаружена марихуана.

В ходе проведения досмотра автомашины, принадлежащей одному из злоумышленников, полицейскими обнаружено и изъято два полимерных пакета с веществом растительного происхождения, а также три предмета для курения со следами нагара», — заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Источник фото: телеканал «360»

В поисках преступников, которые сбывали психоактивные вещества, полицейские остановили трёх мужчин в возрасте от 32 до 45 лет. В их автомобиле нашли марихуану

В отношении мужчин завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств». Максимальное наказание, которое могут получить подозреваемые, — лишение свободы на срок до 20 лет. В настоящее время мужчины заключены под стражу.