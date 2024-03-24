Эксклюзив 24 марта 2024, 22:17 Подозреваемых в теракте в Crocus City Hall доставили в Басманный суд Террористов, устроивших стрельбу в Crocus City Hall, доставили в Басманный суд

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Боевиков, устроивших теракт в Crocus City Hall, доставили в Басманный суд Москвы. Там им изберут меру пресечения.

Группа вооруженных мужчин вечером 22 марта ворвалась в концертный зал, где должен был состояться концерт группы «Пикник». Боевики начали в упор расстреливать беззащитных людей.

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Жертвами террористического акта стали 137 человек. Количество пострадавших выросло до 182 человек, из них 101 находится в медицинских учреждениях Московской области.

У Crocus City Hall 24 марта прошла панихида по погибшим. Вечером состоялась акция в память о жертвах теракта.