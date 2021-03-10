Подозреваемых в серии автоугонов задержали в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемых в серии автоугонов. Предположительно, группа специализировалась на краже корейских и японских машин марок Kia, Hyundai и Mitsubishi, сообщило ИА «Невские новости».

Так, один из автомобилей пропал в Сестрорецке в конце января. Спустя время подозреваемых в краже нашли. Ими оказались трое мужчин. Все они ранее были судимы. В местах жительства задержанных провели обыски. Были изъяты Kia Sorento Prime и Mitsubishi Outlande.

Помимо прочего, обнаружены четыре устройства подавления GSM-сигналов, блоки управления двигателями, документы, комплекты номеров и 500 тысяч рублей.