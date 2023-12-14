Криминал 14 декабря 2023, 16:07 Подозреваемых в разбойном нападении на курьера задержали в Москве Полиция Москвы задержала двух подозреваемых в разбойном нападении на курьера Пресс-служба МВД

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В Москве задержали двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на курьера. В отношении них возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД.

По данным полиции, курьер доставил мобильный телефон стоимостью 105 тысяч рублей по адресу, но там его ждали двое злоумышленников. Пока один из них рассматривал товар, другой распылил в лицо продавцу газовый баллончик. Мужчины сразу скрылись с места происшествия. Телефон они продали, а деньги потратили.

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Против них возбудили дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Расследование продолжается.

Накануне стало известно, что в Москве перед судом предстанет мужчина, подозреваемый в краже сумки с 80 тысячами рублей из автомобиля.