Подозреваемых в разбое задержали в Ростове-на-Дону | 360°

Криминал 06 октября 2022, 21:35 Поделиться Telegram

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Viber Подозреваемых в разбое задержали в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону задержали двух жителей Ставропольского края, которых заподозрили в разбойном нападении. Об этом сообщил сайт kp.ru.

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Нападение произошло накануне на подземной парковке многоквартирного дома в Доломановском переулке. Подозреваемые подошли сзади к девушке и один из них ударил ее ножом в голову. Затем злоумышленники отобрали у потерпевшей мобильник и три тысячи рублей, после чего скрылись. Возбуждено уголовное дело.

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