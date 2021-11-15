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    15 ноября 2021, 17:19

    Подозреваемых в разбое поймали в Ленинградской области

    Студент сбежал из квартиры во время ограбления в Ленинградской области

    Артур Блянихов

    В Ленинградской области задержали двух человек, которых заподозрили в разбое. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

    Накануне один из подозреваемых проник в чужую квартиру, разбив окно. Он похитил 150 тысяч рублей, паспорт и одежду. На тот момент в квартире находился 28-летний студент. Он испугался и убежал, после чего обратился за помощью к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.