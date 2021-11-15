Подозреваемых в разбое поймали в Ленинградской области

В Ленинградской области задержали двух человек, которых заподозрили в разбое. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

Накануне один из подозреваемых проник в чужую квартиру, разбив окно. Он похитил 150 тысяч рублей, паспорт и одежду. На тот момент в квартире находился 28-летний студент. Он испугался и убежал, после чего обратился за помощью к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.