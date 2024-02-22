Криминал 22 февраля 2024, 17:43 Подозреваемых в порче мемориальных табличек задержали в Москве СК задержал двух подозреваемых в порче трех мемориальных табличек в Новой Москве РИА «Новости»

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В Москве задержали двух подозреваемых в повреждении трех мемориальных табличек в столичном парке. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Согласно материалам расследования, 12-13 февраля двое подозреваемых сломали три мемориальные доски в парковой зоне Новой Москвы. Следователям удалось их найти благодаря опросу свидетелей и анализу данных с камер видеонаблюдения.

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По данным ведомства, злоумышленниками оказались два подростка 2008 года рождения. На них завели уголовные дела по статьям о вандализме, хулиганстве и умышленном повреждении чужого имущества. Свою вину они не признали.

«В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения», — добавили в СК.

Ранее двух подростков задержали в Подмосковье после поджога релейного шкафа.