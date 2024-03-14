Криминал 14 марта 2024, 11:12 Подозреваемых в попытке отравить гумпомощь для бойцов СВО отправили под стражу Суд в Петербурге отправил под стражу подозреваемых в попытке отравить гумпомощь РИА «Новости»

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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу трех подозреваемых в попытке отравить гуманитарную помощь, предназначавшуюся бойцам СВО. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

На скамье подсудимых оказались трое мужчин, им вменяют участие в деятельности террористической организации. По версии следствия, с января по 16 февраля 2024 года один из подозреваемых вместе с неизвестным человеком проводил разведку в районе пункта сбора гуманитарной помощи для добровольческого подразделения «Эспаньола», участвующего в спецоперации, а также следил за автотранспортом, используемым для перевозки гуманитарного груза. Вероятно, фигурант действовал по указанию представителей «Русского добровольческого корпуса»*.

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Предполагается, что 16 февраля подозреваемые купили GPS-трекер с функцией аудиозаписи. Устройство спрятали в тайнике на территории возле Храма Сретения Господня. В дальнейшем трекер планировали разместить на автотранспорте, на котором должны доставлять гумпомощь в место временной дислокации подразделения «Эспаньола» в Мариуполе.

«С 7 по 27 февраля 2024 года один из соучастников получил неустановленное ядовитое вещество в мешке весом около 20 килограммов», — указала пресс-служба.

Груз отвезли на хранение в поселок Янино-1 в Ленобласти. Ядовитое вещество собирались смешать с продуктами питания и отправить под видом гумпомощи участвующим в СВО добровольцам, чтобы совершить теракт.

Подозреваемых задержали 28 февраля. Двое из них дали показания и признали причастность к преступлению. Третий отказался давать показания, свою вину он отрицает. Суд отправил всех троих мужчин под стражу до 27 апреля 2024 года.

* «Русский добровольческий корпус» внесен в перечень террористических организаций, запрещенных на территории России.