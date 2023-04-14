Важное 14 апреля 2023, 17:58 Подозреваемых в покушении на жизнь начальника МВД задержали в Мариуполе МВД: силовики задержали причастных к покушению на жизнь главы полиции Мариуполя Москвина РИА «Новости»

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В Мариуполе задержали подозреваемых в покушении на жизнь начальника МВД Михаила Москвина. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД Донецкой Народной Республики.

В ведомстве уточнили, что операцию по задержанию организовали и провели сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по ДНР совместно с представителями республиканского УФСБ.

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«Задержали группу лиц, подозреваемых в совершении покушения на жизнь начальника Мариупольского ГУ полиции Михаила Москвина», — отметили в МВД.

Москвин рассказал, что под его служебной машиной произошел взрыв.

«Направлены были все эти мероприятия в мой адрес непосредственно. Благо, что людей не было, никто не пострадал», — подчеркнул начальник ведомства.

Во время взрыва Москвин получил легкую контузию, его служебная машина — механические повреждения, написало Nation News.