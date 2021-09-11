Подозреваемых в покушении на убийство шестилетней девочки задержали под Иркутском

В Иркутской области полицейские задержали подозреваемых в покушении на убийство девочки, они были объявлены в федеральный розыск. Злоумышленники облили жидкостью и подожгли машину, в которой она находилась. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

«На дороге за рулем автомобиля была задержана Ирина Маценко. Затем был установлен адрес квартиры в Иркутске, где находился Дмитрий Маценко. При обыске оперативники обнаружили крупную сумму денег, ценные вещи», — говорится в сообщении.

Не исключается версия, что подозреваемые планировали скрыться от органов следствия. Сейчас они задержаны. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Четыре дня назад злоумышленники подъехали на автомобиле ​к парковке здания в рабочем поселке Маркова. По предварительным данным, мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег припаркованную машину. В салоне была шестилетняя девочка. Она увидела огонь и успела выбежать.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство малолетней, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору». Расследование продолжается.