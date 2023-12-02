Криминал 02 декабря 2023, 14:25 Подозреваемых в похищении восьмилетней девочки под Калугой доставили в суд Пресс-служба Следственного комитета

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Подозреваемых в похищении девочки в Калужской области доставили в зал суда. Следователи ходатайствуют об аресте, сообщили корреспонденты РЕН ТВ.

Подозреваемых допросили, взяли у них биологические образцы для проведения экспертизы. Место, где держали ребенка, осмотрели. По версии следствия, злоумышленники похитили восьмилетнюю школьницу из Козельска и требовали у ее матери выкуп.

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Задержали нескольких человек: женщину, ее бывшего и нынешнего мужей, которые жили шведской семьей. Соседи рассказали, что те выглядели странно и сторонились людей. По некоторым данным, все трое не работали.

Девочку могли похитить, когда она шла домой из школы. Злоумышленники схватили ее, увезли в Касьяново и стали требовать выкуп. Мать похищенной рассказала, что преступники могли знать ребенка в лицо.