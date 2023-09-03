Криминал 03 сентября 2023, 19:11 Подозреваемых в похищении подростка задержали в Ленобласти Пятерых подозреваемых в похищении 17-летнего подростка задержали в Ленобласти РИА «Новости»

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Пятерых молодых людей задержали по подозрению в похищении несовершеннолетнего с целью выкупа. Об этом заявили в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Ранее 1 сентября мать семнадцатилетнего молодого человека сообщила о его пропаже. С 1 по 3 сентября правоохранители искали причастных к преступлению. В итоге полиция задержала пять молодых людей в возрасте 18-19 лет: организатора схемы — студента второго курса техникума; водителя, который помогал вывезти подростка; а также трех подельников.

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Полиция 1 сентября обнаружила автомобиль подозреваемых в похищении. Там нашли наручники, поясную кобуру с перцовым баллончиком, страйкбольный пистолет и экипировку.

Теперь против молодых людей возбудили уголовное дело по статье за похищение человека, а также за вымогательство.

Ранее в Калининграде суд арестовал на два месяца работника конного клуба, который похитил 16-летнюю хозяйку одной из лошадей, чтобы насильно вывезти несовершеннолетнюю в Узбекистан и заключить с ней брак.