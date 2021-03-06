Полиция задержала подозреваемых в похищении и заказном убийстве в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, которых подозревают в похищении и заказном убийстве. По данным следствия, они похитили мужчину в Москве, вывезли его в Красногорск, где убили. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по столице.

По данным пресс-службы ведомства, мужчину похитили от дома на улице Маршала Тухачевского: его ударили электрошокером, насильно посадили в машину и увезли в Красногорск. В Подмосковье похитители расправились со своей жертвой. Один из задержанных — тесть погибшего. Его подозревают в том, что он заказал своего зятя.

«Благодаря совместной работе следователей главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, сотрудников столичного уголовного розыска, при силовой поддержке Росгвардии задержаны заказчик и двое исполнителей», — говорится в сообщении московского СК.

Против задержанных завели уголовные дела по статье УК РФ «Организация убийства и убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с похищением человека».