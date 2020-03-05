Подозреваемых в похищении человека задержали в Санкт-Петербурге

В апреле 2017 года неизвестные встретили 32-летнего мужчину, представились сотрудниками полиции и угрожали применить силу и убить родственников, если он не последует с ними. Злоумышленники увезли потерпевшего в неизвестное место, сообщило ИА «Невские новости».

Мужчину избивали и требовали 50 тысяч рублей в качестве выкупа за его освобождение. Как сообщил портал «Дни.ру», потерпевший смог самостоятельно сбежать и обратился в полицию.

Правоохранители задержали пять подозреваемых по делу в возрасте от 22 до 46 лет.

При обыске у них нашли автомат Калашникова, пистолет, весы, пакет с неизвестным веществом и шприц. Решается вопрос о мере пресечения.