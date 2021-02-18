Подозреваемых в похищении человека задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали членов преступной группы, которых заподозрили в похищении человека. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным издания, подозреваемые намеревались завладеть жильем петербуржца и похитили его. Мужчину отвезли в одну из деревень в Новгородской области и удерживали его там с октября 2019 по апрель 2020 года. Предполагаемого организатора и вероятных соучастников задержали. Возбуждено уголовное дело.