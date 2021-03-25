Подозреваемых в похищении человека поймали в Ленобласти

В Ленинградской области задержали трех мужчин, которых заподозрили в похищении петербурженки. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным издания, девушку похитили 12 марта. Ее отвезли в частный дом в одном из садовых товариществ и продержали там несколько часов, после чего отпустили. Пострадавшая обратилась за помощью к правоохранителям. Они поймали подозреваемых в минувший вторник. Возбуждено уголовное дело.