Подозреваемых в организации подпольных казино поймали в Удмуртии

В Удмуртии задержали семь человек, которых заподозрили в организации нелегальных казино. Об этом сообщил портал Izhlife со ссылкой на региональный следком.

По данным издания, подозреваемых поймали в минувшую среду. Следствие предполагает, что задержанные проводили незаконные азартные игры на территории Сарапула. Во время обысков правоохранители изъяли игровое оборудование, компьютерную технику и более 130 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.