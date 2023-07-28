28 июля 2023, 13:11
Подозреваемых в организации незаконной миграции задержали в Москве
МВД: на юго-востоке Москвы задержали двух подозреваемых в организации незаконной миграции
На юго-востоке Москвы задержали двух безработных мигрантов. Их подозревают в подделке документов и организации незаконной миграции, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех участников противоправной деятельности», — сказала она.
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Правоохранительные органы провели обыск в общежитии злоумышленников на Волжском бульваре. Они нашли и изъяли поддельные трудовые патенты, фальшивые регистрации, а также рекламные визитки с предложением нелегальных услуг.
На этом основании против нарушителей возбудили дела по части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Организация незаконной миграции»).
Ранее рейды прошли в московских хостелах из-за фиктивной постановки иностранных граждан на учет.
МВД РФ
Москва 2023
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