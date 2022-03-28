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    28 марта 2022, 15:23

    Подозреваемых в организации фиктивных браков для мигрантов задержали на Урале

    Артур Блянихов

    В Свердловской области задержали двух местных жителей, которых заподозрили в организации фиктивных браков с иностранцами. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Правоохранители предполагают, что один из подозреваемых находил мигрантов, нуждающихся в разрешении на временное проживание в РФ. Его сообщница искала одиноких землячек, которые согласились бы на фиктивный брак. Таким образом было организовано свыше 40 фиктивных браков. Возбуждено уголовное дело.