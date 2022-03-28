Подозреваемых в организации фиктивных браков для мигрантов задержали на Урале

В Свердловской области задержали двух местных жителей, которых заподозрили в организации фиктивных браков с иностранцами. Об этом сообщило ИА Nation News.

Правоохранители предполагают, что один из подозреваемых находил мигрантов, нуждающихся в разрешении на временное проживание в РФ. Его сообщница искала одиноких землячек, которые согласились бы на фиктивный брак. Таким образом было организовано свыше 40 фиктивных браков. Возбуждено уголовное дело.