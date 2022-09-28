Подозреваемых в ограблении задержали в Ростове-на-Дону | 360°

Криминал 28 сентября 2022, 13:25 Поделиться Telegram

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Viber Подозреваемых в ограблении задержали в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону задержали двух местных жителей, которых заподозрили в ограблении. Об этом сообщил «Царьград».

За помощью к правоохранителям обратился 68-летний житель Новочеркасска. Он рассказал, что около железнодорожного вокзала к нему подошел незнакомец, который выказал готовность донести его сумку до остановки. Получив отказ, неизвестный выхватил у пенсионера телефон и убежал.

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Потерпевший попытался его догнать и оставил на площади свою сумку. В этот момент появился сообщник злоумышленника и вытащил из сумки два планшета. Нанесенный ущерб составил около 30 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.

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