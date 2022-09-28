Подозреваемых в ограблении задержали в Ростове-на-Дону | 360°

Все новости

Важное

28 сентября 2022, 16:07

ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных россиян

Власть

28 сентября 2022, 16:05

МИД России призвал Байдена к ответу за аварии на «Северных потоках»

Реклама

Эксклюзив

28 сентября 2022, 15:55

Украинских военных ждет нечто страшное после референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях

Мир

28 сентября 2022, 15:50

МИД Грузии осудил прошедшие в Донбассе референдумы

Знаменитости

28 сентября 2022, 15:46

Семенович признали угрозой национальной безопасности Украины

Мир

28 сентября 2022, 15:39

Русофобов нельзя недооценивать. Польша экспортирует ненависть к России по всему миру

Подмосковье

28 сентября 2022, 15:36

Незаконный сброс сточных вод в реку Купелинку пресекли в Ленинском округе

Важное

28 сентября 2022, 15:36

Власти Запорожской области попросили Путина рассмотреть вопрос о вхождении региона в состав РФ

Армия

28 сентября 2022, 15:33

Портал «Объясняем.рф» объяснил отсутствие мобилизации срочников

Криминал

28 сентября 2022, 13:25

Подозреваемых в ограблении задержали в Ростове-на-Дону

Читать 360tv в

В Ростове-на-Дону задержали двух местных жителей, которых заподозрили в ограблении. Об этом сообщил «Царьград».

За помощью к правоохранителям обратился 68-летний житель Новочеркасска. Он рассказал, что около железнодорожного вокзала к нему подошел незнакомец, который выказал готовность донести его сумку до остановки. Получив отказ, неизвестный выхватил у пенсионера телефон и убежал.

Реклама

Потерпевший попытался его догнать и оставил на площади свою сумку. В этот момент появился сообщник злоумышленника и вытащил из сумки два планшета. Нанесенный ущерб составил около 30 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.

Реклама

Задержания

Уголовное дело

Ограбления

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама