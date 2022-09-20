Подозреваемых в ограблении задержали в Петербурге | 360°

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Подозреваемых в ограблении задержали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге задержали трех человек, которых заподозрили в ограблении стоматолога. Об этом написали «Невские новости».

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Ограбление произошло 14 сентябре в Московском районе. Правоохранители предполагают, что подозреваемые избили 27-летнего пострадавшего и забрали у него 150 тысяч рублей, после чего скрылись. Среди задержанных оказалась 19-летняя девушка и двое мужчин. Выяснилось, что мужчины уже были судимы. Возбуждено уголовное дело.

Санкт-Петербург

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