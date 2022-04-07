Подозреваемых в ограблении задержали в Новосибирской области

В Новосибирской области задержали двух местных жителей, которых заподозрили в ограблении. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

Ограбление произошло в минувшую пятницу. Подозреваемые ехали в такси вместе с 22-летним попутчиком. В какой-то момент они попросили водителя остановиться, после чего вытащили молодого человека на улицу и напали на него. Они забрали у потерпевшего деньги, гарнитуру и зарядку для смартфона. Возбуждено уголовное дело.