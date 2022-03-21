Подозреваемых в ограблении задержали в Ялте

В Ялте задержали двух братьев, которых заподозрили в ограблении 51-летнего местного жителя. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на региональное МВД.

В ведомстве рассказали, что мужчина открыл дверь квартиры на стук, после чего подозреваемые связали его. Избивая и угрожая ему ножом, они узнали, где находятся деньги. На тот момент в квартире был восьмилетний внук хозяина, но налетчики не тронули его.

« Самое ценное, что смогли найти злоумышленники — пять тысяч рублей и два мобильных телефона», — уточняется в сообщении.

Пострадавший попал в больницу. Нападавших задержали. Возбуждено уголовное дело.