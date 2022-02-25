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    25 февраля 2022, 15:44

    Подозреваемых в ограблении задержали на Кубани

    Артур Блянихов

    В Краснодарском крае задержали трех мужчин, которых заподозрили в ограблении. Об этом сообщил «Царьград».

    Подозреваемые проникли в один из домов в станице Новолеушковской и потребовали от хозяина отдать банковскую карту. Мужчина отказал, и они избили его вместе с супругой. Затем злоумышленники забрали музыкальную колонку с телефоном и скрылись. Перед уходом один из подозреваемых выстрелил в стену из ружья, которое он взял из сейфа.

    Правоохранители поймали подозреваемых. Ими оказались двое мужчин и одна женщина. Возбуждено уголовное дело.