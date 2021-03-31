Подозреваемых в ограблении студента поймали в Ленобласти

В Ленинградской области задержали двух подростков, которых заподозрили в ограблении студента. Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на пресс-службу МВД.

За помощью к правоохранителям обратился 22-летний молодой человек, который рассказал, что на него напали двое неизвестных. Они отобрали у него телефон и скрылись. Впоследствии выяснилось, что грабители списали со счета пострадавшего восемь тысяч рублей через мобильное приложение. Полиция поймала подозреваемых. Ими оказались двое 16-летних братьев.