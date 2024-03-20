Криминал 20 марта 2024, 15:44 Подозреваемых в ограблении прохожего задержали в Ленобласти

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В Волхове задержали двух молодых людей, 21 и 26 лет, которых подозревают в ограблении прохожего. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратился 34-летний электромонтажник. Он рассказал, что на него напали два человека. Они ударили его по голове и отобрали смартфон за 18 тысяч рублей. Подозреваемых быстро задержали, у них при себе нашли украденный телефон.

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