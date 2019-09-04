Подозреваемых в ограблении ювелирного магазина задержали в Минске

Грабители связали продавцов, распылив перед этим в помещении магазина перцовый газ. Они унесли с собой около тысячи украшений на общую сумму в 500 тысяч долларов.

«В ходе следственных действий изъята часть похищенного имущества, часть награбленных ювелирных изделий», — рассказал начальник управления СК Беларуси по Минску Дмитрий Конопляник.

Уточняется, что всего было задержано трое подозреваемых. Они нигде не работают и живут в Минске. По версии следствия, мужчины могут быть причастны и к другим нападениям.