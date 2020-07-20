Подозреваемых в нападении на экс-директора «Ростсельмаша» задержали. Они могут быть причастны к еще одному громкому делу

На бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова напали в его собственном доме. Полиции удалось задержать трех подозреваемых по делу. СМИ пишут, что их проверят на причастность к еще одному резонансному убийству.

Задержанные оказались выходцами из Азовского района Ростовской области, сообщил Life со ссылкой на собственный источник. Двое из них — братья.

По имеющимся данным, у одного из мужчин обнаружили наградные часы Пескова.

Источник издания указал, что подозреваемых проверят на причастность к еще одному преступлению — убийству 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Башкирии. Перед смертью мужчину пытали, а потом проломили ему голову.

Во время нападения на дом 83-летнего Юрия Пескова, как уверяла пресса, самого экс-директора «Ростсельмаша» и его сестру тоже подвергли издевательствам. У обоих якобы есть следы ожогов и побоев, а 80-летняя родственница Пескова погибла от удара по голове.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.