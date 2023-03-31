Криминал 31 марта 2023, 20:23 Подозреваемых в надругательстве над школьницей задержали в Егорьевске «МК»: в Егорьевске над школьницей надругались квартирант ее бабушки и сосед по дому Pxhere

Читать 360tv в

В Подмосковье задержали двух мужчин, подозреваемых в надругательстве над 12-летней девочкой, сообщил «Московский комсомолец». По данным издания, о преступлениях против ребенка стало известно после того, как пострадавшая рассказала о случившемся подругам, а те распространили сплетни в школе. Так о ситуации узнали взрослые.

Пострадавшую девочку, по информации издания, воспитывает бабушка. В конце марта пожилую женщину неожиданно вызвали в школу. Ей сообщили, что о ребенке распространяют неприятные слухи.

Реклама

После разговора инспекторов ПДН с девочкой выяснилось, что произошло в действительности. Оказалось, что еще летом минувшего года школьница играла с подругами в «правду или действие». Ей досталось задание взять у соседа в долг 100 рублей. Она пошла к мужчине, который жил на первом этаже, и попросила взаймы. Тот дал деньги после того, как совершил развратные действия. Затем он еще несколько раз домогался девочки, добавил источник.

Помимо этого, по информации издания, к ребенку приставал квартирант бабушки. Она сдала комнату мужчине, за плечами у которого было несколько судимостей. Он снимал угол полгода. В это время злоумышленник тоже совершал развратные действия с несовершеннолетней.

Пострадавшая долгое время никому не рассказывала о том, что ей пришлось пережить. Но в какой-то момент поделилась с подругами. После того как информация дошла до взрослых, те предприняли необходимые действия.

Источник газеты отметил, что оба подозреваемых уже задержаны. Идет проверка.