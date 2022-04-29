Подозреваемых в мошенничестве задержали в Москве

В Москве правоохранители пресекли деятельность группы мошенников, от чьих действий пострадали 170 человек. Об этом сообщил RT.

Уточняется, что подозреваемые под видом инвестиционной компании предлагали делать вклады под высокие проценты в сверхприбыльные проекты. При этом потерпевших убеждали, что есть возможность возврата финансов. Но в действительности злоумышленники присваивали себе полученные деньги. Нанесенный ущерб превысил 100 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела.