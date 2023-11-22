Криминал 22 ноября 2023, 18:15 Подозреваемых в массовом отравлении наркотиками в Астрахани отправили в СИЗО Суд арестовал троих подозреваемых в массовом отравлении наркотиками в Астрахани РИА «Новости»

Читать 360tv в

Троих фигурантов дела о массовом отравлении наркотиками в Астрахани отправили в СИЗО. Постановления об аресте вынес Советский районный суд города, сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения трем иностранцам. Мужчины подозреваются в сбыте опасных для жизни синтетических наркотических средств.

Реклама

По данным правоохранителей, фигуранты причастны к массовому отравлению наркотиками в Астрахани.

Каждый из трех задержанных проведет под стражей ближайшие два месяца.

По данным Минздрава за 20 ноября, в больницы Астрахани поступили 19 человек с симптомами отравления психотропными и наркотическими препаратами. Три человека скончались.