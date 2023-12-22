Криминал 22 декабря 2023, 14:56 Подозреваемых в краже трубопровода задержали в ХМАО

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В Лангепасе полицейские и сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в хищении трубопровода. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-служба УМВД по ХМАО.

Несколько человек сговорились, подделали документы на собственность участка нефтепровода. А потом похитили с помощью специальной техники 650 метров труб, которые весили более 62 тонн. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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