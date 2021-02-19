Подозреваемых в краже авиационного топлива задержали под Мытищами

Полицейские и сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в краже 300 тонн авиационного керосина из нефтепровода около деревни Сухарево в Подмосковье. Против них завели уголовное дело по статье «Кража».

«По имеющейся информации, злоумышленники вблизи деревни Сухарево городского округа Мытищи совершили несанкционированную врезку в магистральный нефтепродуктопровод, откуда похитили около 300 тонн авиационного керосина на сумму более 11 миллионов рублей», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что по этому делу задержали четырех мужчин. У двух из них есть судимости. Подозреваемых в краже керосина заключили под стражу.

Ранее источник «360» в правоохранительных органах сообщил, что злоумышленники с декабря прошлого года выкачивали топливо из нефтепровода, который принадлежит дочерней компании ПАО «Транснефть».