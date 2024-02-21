Криминал 21 февраля 2024, 13:20 Подозреваемых в избиении людей на камеру задержали в Петербурге МВД: в Петербурге задержали двух подозреваемых в избиении людей на камеру РИА «Новости»

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Петербургские правоохранители задержали двух молодых людей, которых подозревают в нападении на граждан и съемке побоев на камеру. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Уголовное дело по статье «Хулиганство» возбудили после появления в Сети роликов с нападением на граждан. На одной из записей мужчину избивали в торговом центре.

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Волк отметила, что правоохранители задержали 18-летнего учащегося колледжа и 21-летнего иностранца.

«Они доставлены в отдел полиции, после чего переданы в следственные органы», — указала она.

Представитель МВД добавила, что полиция продолжает искать остальных соучастников преступления.

Ранее сотрудники МВД задержали в Москве двух братьев. Их подозревают в том, что они грабили прохожих. По информации ведомства, мужчины завели за угол 19-летнего москвича, побили его и отняли кошелек с деньгами и кредитными картами.