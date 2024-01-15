Криминал 15 января 2024, 17:00 Подозреваемых в хищении детского питания на 100 млн рублей задержали МВД: подозреваемых в хищении детских смесей на 100 млн руб. задержали в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Московские полицейские задержали группу людей, подозреваемых в хищении детского питания на 100 миллионов рублей у одной из ведущих торговых сетей страны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время расследования выяснилось, что работница головного офиса торговой сети использовала свое служебное положение для заказа подарочных карт у партнерской фирмы. После получения она активировала их и с помощью специального ПО незаконно увеличивала на них баланс, не внося при этом реальные денежные средства. Затем ее соучастники с помощью этих карт покупали детские смеси в магазинах сети и перепродавали. Ущерб, нанесенный компании, составил более 100 миллионов рублей.

Реклама

Оперативники задержали сотрудницу сети и двух ее сообщников. Во время обысков они конфисковали оборудование, записывающее информацию на магнитные карты, а также мобильные телефоны, оргтехнику, банковские карты и другие вещественные доказательства.

В отношении задержанных завели уголовные дела по фактам мошенничества в особо крупном размере, которые после объединили в одно производство. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Ранее другая москвичка воспользовалась служебным положением и присвоила около миллиона рублей. Сотрудницу банка заподозрили в воровстве со счетов иностранных вкладчиков