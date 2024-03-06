Криминал 06 марта 2024, 17:48 Подозреваемых в двойном убийстве задержали в Ленобласти

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Во Всеволожске задержали двух бездомных, которых подозревают в убийстве пары знакомых в подвале. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Две пары бездомных вместе выпивали в одном из подвалов дома. Между ники произошел конфликт, который перерос в драку и убийство. Одна пара убила другую и сбежала. Когда в подвал для проведения работ спустились сантехники, они нашли тела. Подозреваемых задержали, возбуждено уголовное дело.

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