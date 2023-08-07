07 августа 2023, 13:40
Подозреваемых в двойном убийстве на берегу реки задержали в Туапсе
СК по Краснодарскому краю: 4 мужчин задержали в Туапсе по делу о двойном убийстве у реки
Четырех подозреваемых задержали по делу об убийстве двух мужчин в Туапсе. Об этом сообщило следственное управление СК России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.
В ночь на 5 августа правоохранительным органам Туапсинского района сообщили, что в районе улицы Приморской поселка Дедеркой на берегу реки нашли тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Одному из убитых было 37 лет, а второму — 41 год.
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Кроме того, в одно из медучреждений района госпитализировали 20-летнего молодого человека, находившегося с жертвами, сообщил RT. Парень получил телесные повреждения, по предварительной информации, его жизни ничего не угрожает. После случившегося следственный отдел по Туапсе возбудил уголовное дело о двойном убийстве.
«Была установлена причастность к совершению указанного преступления четверых местных жителей в возрасте от 19 до 36 лет, которые были задержаны», — указали в СУ Следственного комитета России по Краснодарскому краю.
По данным правоохранителей, незадолго до преступления между 19-летним подозреваемым и одним из убитых случился конфликт. Фигурант вместе со своими знакомыми встретил мужчин в Дедеркое. Они подрались на берегу реки, из-за множественных ударов по разным частям тела оппоненты подозреваемых скончались, сообщили в региональном управлении СКР.
Задержанным предъявили обвинение в убийстве двух мужчин группой лиц. В ближайшее время следователи попросят суд заключить фигурантов под стражу.
Ранее полицейские задержали четверых участников драки с поножовщиной, которая произошла в Чехове. Двое раненых мужчин скончались на месте конфликта.
Убийства
Краснодар
Следственный комитет России
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