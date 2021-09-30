В деле об убийстве трех студенток в Гае пока нет. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном управлении СК.

«Проверяются версии следственным путем, подозреваемых в настоящее время в рамках дела не имеется», — заявил агентству старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Радик Галимов.

Утром 30 сентября тела трех девушек с колото-резанными ранами были найдены при тушении пожара в одной из квартир дома на Молодежной улице. Два трупа были в квартире, один — во дворе дома.

По предварительным данным, некто сначала убил девушек, а потом решил скрыть преступление и поджечь квартиру. По факту случившегося открыто уголовное дело об убийстве.

Сначала СМИ назвали 18-летнего Анвара С. предполагаемым подозреваемым. Он родом из того же села, что и убитые. Однако молодой человек уже заявил, что вчера был в Уфе, которая находится от Гая примерно в 600 километрах. По его словам, он давно не общался со своими знакомыми и шокирован тем, что его заподозрили в преступлении.

Его брат Ильнар близко общался с одной из погибших. Он тоже высказал мнение, что Анвар не виноват. Также Ильнар рассказал, что его знакомая примерно в 00:46 30 сентября написала ему сообщение, в котором призналась в любви.

Расследование дела продолжается.