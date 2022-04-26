Подозреваемых по делу о взрыве в жилом доме Санкт-Петербурга нашли в Москве

Трое жителей Москвы оказались причастны к взрыву петарды в жилом доме на Товарищеском проспекте Санкт-Петербурга. Подозреваемых задержали, сообщила пресс-служба ГУ МВД России.

Взрыв на восьмом этаже девятиэтажки прогремел 25 апреля. Были выбиты окна, стекла двери парадной, а осколками повреждены припаркованные во дворе машины. Жильцов дома эвакуировали. Парень, предположительно, подложивший петарду, попал в объектив камеры видеонаблюдения. Следком возбудил уголовное дело за покушение на убийство, совершенное общеопасным способом.

В Москве задержали подозреваемых по этому делу. Ими оказались 16-летние брат и сестра, а также 27-летняя девушка. Следователи выяснили, что нападение было направлено против 35-летнего мужчины. Задержанных доставили в следственные органы Санкт-Петербурга для проведения процессуальных действий.

Житель дома на Товарищеском проспекте ранее рассказал «360» о произошедшем. По его словам, парень из квартиры, к которой подбросили петарду, в последнее время вел себя неадекватно и даже имел проблемы с законом.