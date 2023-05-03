Криминал 03 мая 2023, 07:00 Подозреваемые в убийстве аниматоров на Кубани указали места, где спрятали тела «112»: в Краснодарском крае задержали подозреваемых в убийстве двух аниматоров Пресс-служба Следственного комитета

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Правоохранительные органы задержали подозреваемых в убийстве аниматоров 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко. Они дали показания и указали места, где спрятали их тела. Девушку уже нашли, сообщил Telegram-канал «112».

Подозреваемых схватили, и они дали показания в том числе о том, где спрятали тела — оба аниматора погибли. Девушку отыскали. Следователи установят, как именно предполагаемые убийцы выбрали жертв и готовились ли заранее. Журналисты выяснили, что после нападения они перевели деньги Кирилла Чубко на карту Татьяны Мостыко, а потом сняли более 200 тысяч рублей.

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Ранее Следственное управление СКР по Краснодарскому краю объявило, что имена подозреваемых установили. Жители Кубани пропали 28 апреля на трассе М-4 «Дон», когда возвращались после выступления домой. Жена мужчины некоторое время поддерживала с ним связь — по ее словам, их машина пробила колесо, и аниматорам вызвались помочь неизвестные парни. Затем аниматоры пропали, с их карт сняли деньги, машину нашли сожженной.