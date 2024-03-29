Криминал 29 марта 2024, 22:42 Подозреваемые в терроризме на Ставрополье купили килограмм гвоздей для самодельной бомбы ФСБ: задержанные за Ставрополье купили килограмм гвоздей для самодельной бомбы РИА «Новости»

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Задержанные в Ставропольском крае по подозрению в подготовке теракта мужчины купили килограмм гвоздей в качестве поражающей начинки самодельной бомбы. Это следует из оперативной съемки ФСБ.

Сотрудники спецслужб снимали подозреваемых на подходе к магазину стройматериалов и внутри помещения. Предполагаемые террористы попросили у продавщицы килограмм гвоздей. Женщина выразила удивление, что нужен целый килограмм, но покупатели подтвердили заказ.

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Оперативники задержали подозреваемых на выходе из магазина. Дома у них обнаружили составные части самодельной бомбы, химические вещества и поражающие элементы.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила планирующийся теракт в Ставропольском крае. Оперативники задержали трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить взрыв самодельной бомбы в людном месте.