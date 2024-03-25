Криминал 25 марта 2024, 00:04 Подозреваемые в теракте в Crocus City Hall Муродали и Мирзоев полностью признали вину Суд: обвиняемые в терроризме Муродали и Мирзоев полностью признали вину РИА «Новости»

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Оба обвиняемых в совершении теракта в Crocus City Hall Рачабализоды Саидакрами Муродали и Далерджон Мирзоев полностью признали свою вину. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы.

Фигурантам предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ). Заседания проходили в закрытом режиме по просьбе следствия.

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В зале суда оба подозреваемых полностью признали свою вину по всем пунктам обвинения. Суд избрал им меру пресечения — арест на срок один месяц и 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года. После заседания подсудимых вывели из зала суда.