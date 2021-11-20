Подозреваемые в продаже поддельных медотводов от вакцинации задержаны в Екатеринбурге. Видео

Сотрудники УМВД РФ по Екатеринбургу задержали двух подозреваемых в подделке медицинских справок. Следователи считают, что местные жители распространяли за вознаграждение поддельные медотводы от вакцинации.

Пресс-служба ведомства сообщила, что в полицию обратился руководитель одной из екатеринбургских компаний. Он рассказал, что его сотрудник предоставил подозрительную справку о противопоказаниях к вакцинации. Работодатель потребовал предоставить ему лицензию клиники, которая выдала документ. Сотрудник отказался и написал заявление об отстранении от работы.

Полицейские выявили двух граждан 1978 и 1974 годов рождения, которые за 1000 рублей предлагали купить справку о медотводе.

«Для приобретения справки от заказчика требовались только паспортные данные. Фиктивные документы подозреваемые изготавливали самостоятельно в съемной квартире на территории микрорайона Уралмаш. При этом ими использовались бланки и печати частной медицинской организации», — сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Полицейские также ищут клиентов, купивших поддельные документы у задержанных.

Один из подозреваемых уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную постановку на учет иностранных граждан.

Несколькими днями ранее стало известно, что граждан, получивших медотвод от вакцинации, будут вносить в специальный реестр. Им выдадут сертификаты с указанием противопоказаний и сроком действия документа.