Подозреваемые в подрыве газопровода в Крыму рассказали, что спрятали бомбу в сыре

ФСБ опубликовала видео допроса подозреваемых в подрыве газопровода в Крыму. По данным ведомства, диверсию организовало Главное управление разведки (ГУР) МО Украины.

На видео подозреваемые Асан и Азиз Ахтымовы, признаются в совершении диверсии. Они рассказали, что получили взрывные устройства в Херсоне, там же их обучили, как с ними работать. Видео опубликовало РИА «Новости».

Подозреваемые также отметили, что бомбу спрятали в сыре.

Ранее ФСБ сообщила, что нашла организаторов диверсии на газопроводе в Крыму 23 августа. Им оказалось Главное управление разведки Украины. Посредником выступал гзамглавы организации «Меджлис крымско-татарского народа» («Меджлис»)* Нариман Джелялов.

Обучаться взрывному делу Ахтымовы выезжали на Украину в июне этого года. За организацию подрыва они должны были получить по две тысячи долларов. Акцию планировали приурочить ко Дню независимости Украины.

В конце августа в районе населенного пункта Перевальное в Крыму произошел взрыв на одном из участков газопровода.

*«Меджлис крымско-татарского народа» — организация признана экстремистской и запрещена в РФ.