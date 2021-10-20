Подозреваемые показали следователям, как убивали петербургского киберспортсмена

Сотрудники Следственного комитета провели следственный эксперимент с подозреваемыми в убийстве известного 23-летнего киберспортсмена Алексея Малышева из Петербурга. СК опубликовал видео.

Также на кадрах можно увидеть, как Малышев и трое других еще до конфликта идут по улице.

Задержанными являются трое мужчин 1988 и 1991 годов рождения. Их заподозрили в совершении преступления по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Следствие выяснило, что все произошло в ночь на 17 октября. Киберспортсмен познакомился с тремя молодыми людьми, вместе они выпивали. Однако в какой-то момент между ними случился конфликт, трое приятелей стали избивать Малышева, а потом они вывезли раненого к гаражам в Тосненском районе и оставили его там. Малышева через какое-то время нашли окровавленного и раздетого по пояс.

«17 октября 2021 года в Гатчинскую больницу с телесными порождениями потерпевший был госпитализирован, где скончался спустя некоторое время», — добавили в СК.

Расследование дела продолжается.