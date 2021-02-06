Подозреваемую в заказе убийства московского хореографа арестовали до 23 марта

Черемушкинский районный суд Москвы арестовал подозреваемых в организации и исполнении убийства хореографа Натальи Прониной. Девушку застрелили около жилого дома на Профсоюзной улице в Москве в конце декабря 2020 года.

В минувшую пятницу следователи задержали пятерых подозреваемых по делу. По версии следствия, за организацией убийства стояла женщина, которая приревновала Пронину к своему молодому человеку и решила убрать соперницу. Для этого она наняла за 200 тысяч рублей двух киллеров.

Исполнители приехали в Москву, где 23 декабря подкараулили Пронину около жилого дома на улице Профсоюзной. Один из исполнителей не менее двух раз выстрелил в хореографа практически в упор, после чего сбежал. Пострадавшую срочно доставили в больницу, где от полученных ранений она скончалась.

Следователи завели уголовное дело по статьям «Убийство по найму» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия».

Накануне они вышли на пятерых подозреваемых, которых задержали. По делу они пока проходят в качестве подозреваемых.

Сегодня Черемушкинский районный суд арестовал подозреваемую в организации преступления Елену Сосновскую до 23 марта, а также двух исполнителей — Хасана Тагирова и Артака Айвазяна, — которые проведут за решеткой два месяца.