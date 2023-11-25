Криминал 25 ноября 2023, 20:46 Подозреваемую в убийстве собственных детей арестовали в Псковской области СК: мать, обвиняемую в убийстве трех детей в Псковской области, арестовали

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В Псковской области суд вынес решение об аресте многодетной матери, которую обвинили в убийстве собственных детей. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Следователи возбудили против жительницы Великих Лук уголовное дело по двум статьям — об убийстве двух и более лиц и убийстве малолетнего. Ее задержали.

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По версии следствия, с августа по ноябрь 2023 года обвиняемая задушила двух своих сыновей полутора и четырех лет. Тела мальчиков женщина оставила в квартире в Великих Луках и переехала в частный дом в деревне Куньинского района Псковской области с двумя оставшимися детьми. Там обвиняемая убила восьмилетнюю дочь.

Как выяснил «360», женщина вела разгульный образ жизни, жила на пособие, часто меняла партнеров и не появлялась дома. Об этом рассказала ее знакомая.

Родственник обвиняемой сообщил «360», что она может быть причастна и к смерти своего первого ребенка, который погиб при странных обстоятельствах восемь лет назад. По словам мужчины, на поминках его поразила хладнокровная реакция матери.

Он также рассказал, что родственники жаловались на нерадивую мать в органы опеки. Но, несмотря на алкогольную зависимость женщины, антисанитарию и ужасные условия жизни, детей оставили с ней.