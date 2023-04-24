Криминал 24 апреля 2023, 14:26 Подозреваемую в убийстве младенца в туалете поезда на МЦК задержали СК: подозреваемую в убийстве ребенка в электропоезде жительницу Москвы задержали Пресс-служба Следственного комитета

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Молодую мать задержали по делу об убийстве младенца в туалете поезда на МЦК на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного главка СК РФ.

«Задержана подозреваемая в убийстве ребенка в электропоезде на юго-востоке столицы», — уточнили в ведомстве.

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По имеющимся данным, речь идет о женщине 1998 года рождения. Как только ее доставят в подразделение столичного СК, следственные действия продолжатся. Уже назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Источник в правоохранительных органах уточнил «360», что женщина — жительница Московской области, города Чехова.

По предварительным данным, колотые раны ребенку наносили ножницами в области шеи. Во рту младенца нашли сверток бумаги, который мешал новорожденному дышать. Следователи завели уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.