24 апреля 2023, 14:26
Подозреваемую в убийстве младенца в туалете поезда на МЦК задержали
СК: подозреваемую в убийстве ребенка в электропоезде жительницу Москвы задержали
Молодую мать задержали по делу об убийстве младенца в туалете поезда на МЦК на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного главка СК РФ.
«Задержана подозреваемая в убийстве ребенка в электропоезде на юго-востоке столицы», — уточнили в ведомстве.
Реклама
По имеющимся данным, речь идет о женщине 1998 года рождения. Как только ее доставят в подразделение столичного СК, следственные действия продолжатся. Уже назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Источник в правоохранительных органах уточнил «360», что женщина — жительница Московской области, города Чехова.
По предварительным данным, колотые раны ребенку наносили ножницами в области шеи. Во рту младенца нашли сверток бумаги, который мешал новорожденному дышать. Следователи завели уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.
Убийства
Дети
Женщины
Поезда
Следственный комитет России
Реклама
Реклама