Подозреваемую в убийстве младенца в Новой Москве задержали

Сотрудники полиции задержали 31-летнюю женщину по подозрению в убийстве ребенка. Она является подругой матери погибшего мальчика. По версии следствия, задержанная могла выбросить его из окна 13-го этажа.

«По данным следствия, 4 декабря 2020 года на территории Троицкого и Новомосковского округа вблизи жилого дома обнаружено тело грудного ребенка с травмами, характерными при падении с высоты», — сообщили в Следственном комитете РФ.

По предварительной версии следствия, в квартире находились мать ребенка и ее подруга. Как сообщил Telegram-канал LifeShot, девушку уже задержали. По данным их источника, у женщины могли быть проблемы с психикой. По неподтвержденной информации, задержанная находится в положении. Сегодня она приехала к подруге, чтобы одолжить у нее бандаж для беременных, уточняет Рен ТВ.

Местная жительница рассказала «360», что упавшего грудничка увидел продавец магазина. Он также заметил, что над его телом склонилась женщина, вероятно, его мать. Она была с ребенком все время, пока на место ехали медики и полиция. Следственный комитет возбудил уголовное дело, уточняет Ura.ru. На месте работают криминалисты, расследование продолжается. Причины преступления неизвестны.