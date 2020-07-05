Подозреваемую в убийстве годовалой дочери россиянку задержали в Паттайе

Россиянку, которую подозревают в убийстве годовалой дочери, задержали в Паттайе. Женщина пыталась покончить с собой.

Об этом сообщил новостной интернет-портал Pattaya News со ссылкой на полицию. Издание сообщило, что правоохранители и спасатели прибыли по вызову в северную часть Паттайи, в один из кондоминиумов в районе На Клыа примерно в 14:00 по местному времени.Там они обнаружили россиянку, которая лежала под окнами свой квартире, которая расположена на третьем этаже дома. Женщина получила травмы, которые характерны для падения с высоты.

По словам свидетелей, которые и вызвали полицию, россиянка пыталась покончить с собой. Однако падение с третьего этажа обернулось для 33-летней женщин легкими травмами. Когда полицейские спросили, что с ней произошло, она рассказала, что ее избил муж. При этом соседи сообщили, что женщина живет без супруга, но с маленькой дочкой, которой год и семь месяцев.

Полицейские поднялись в квартиру пострадавшей и обнаружили, что малышка мертва. Ее тело лежало на полу, завернутое в полотенца. Сверху ее придавил унитаз, который вырвали из пола. Издание приводит слова правоохранителей о том, что на теле девочки обнаружили множественные гематомы. При этом квартира находилась в полном беспорядке: все вещи в комнатах и ванной были разбросаны.

Кроме того, правоохранители нашли в квартире два полиэтиленовых пакета с белым порошком. Их направили на экспертизу, чтобы определить состав.

Россиянку задержали по подозрению в убийстве своей маленькой дочери. Сейчас она находится в больнице, где проходит лечение от травм, полученных при падении с высоты. С ней находится полицейская охрана — допрос продолжат после выздоровления.